Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Ciro Immobile, bu sezon siyah-beyazlılarla tüm kulvarlarda çıktığı 8. maçında 8. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 20. dakikada Milot Rashica ve uzatma dakikalarında Immobile’den geldi. İtalyan golcü Immobile, bu golle birlikte 8. maçında 8. golünü attı.

Süper Lig’de 5. maçında 4. golünü kaydeden tecrübeli futbolcunun UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’nde de 2 müsabakada 2 golü bulunuyor.

Immobile, ayrıca Galatasaray ile oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde de ağları 2 kez sarsmayı başardı.