Yani evet, aşırı hırslı olmanın dezavantajları var, ancak eksikliği de var. Örneğin Immortals Fenyx Rising, Yunan mitolojisine, The Legend of Zelda: Breath of the Wild’a saygıdan açıkça esinlenen hafif ve eğlenceli bir dönüş sunuyor. Sahnesi, sistemleri ve hikayesi, ikonik tanrılara ve efsanevi masallara atıflarla doludur, ancak her zaman dili, kendi kendini beğenmiş gibi görünmekten kaçınacak kadar sıkı bir şekilde yanağa dikilmiştir. Tüm bu lezzet, eğlenceli dövüşlerle tamamlanan harika bir kurulum sağlar, ancak bu renkli açık dünyadaki yapboz tasarımı hayal kırıklığı yaratacak şekilde ustaca. Göksel tanrılar ve fantastik canavarlarla ilgili bir oyunda, bulmacalar dünyevi kaygılarla fazlasıyla temellendirilmiştir.

Ölümsüzlerin en yaratıcı dokunuşu hikaye anlatımıdır. Mistik bir adada kazaya uğrayan ölümlü bir asker olan Fenyx’in yolculuğu, tutuklu bir Prometheus’un Zeus’a anlattığı bir masal olarak sunuluyor ve ikisi arasındaki dinamik çok komik. Çiftin şakalaşan anlatımı, yaklaşık 30 saatlik maceranız boyunca düzenli olarak araya girerek olay örgüsünü ilerletmeye, mitolojik bağlam sağlamaya veya sadece şakaları kırmaya yardımcı olur. Dahası, Immortals mizah odağını hikaye odaklı karakter gelişimi ile dengelemek için etkili bir iş çıkarıyor.

Kapsamlı hikaye, bir zamanlar Zeus tarafından hapsedilmiş, şimdi özgür ve Tanrıları sonsuza dek yok etmeye kararlı olan dev canavar Typhon’un etrafında dönüyor. Typhon, Altın Ada ortamında seyahat ederken düzenli olarak araya giriyor, çünkü bu canavarın dönüştürdüğü dört tanrıya – Afrodit, Hephaistos, Ares ve Athena – yardım etmene pek de sevinmiyor. Ve dönüştü dediğimde, süslemiyorum. Örneğin Savaş Tanrısı artık oldukça yakışıklı bir horoz. Buradaki vurgu mizah üzerinedir, aynı zamanda bize panteon içindeki Afrodit, Hephaistos, Ares ve Athena’nın arka planlarına dair fikir verir.

Bu ikonik tanrıların hikayeleri eğlenceli anlar ve eğlenceli diyaloglarla dolu.

Geliştirme ekibinin bu ikonik tanrıların her biriyle nasıl oynamayı seçtiğini görmekten gerçekten keyif aldım ve hikayeleri eğlenceli anlar ve eğlenceli diyaloglarla dolu. Temellendirildikleri alanların her biri de kökten farklı hissettiriyor. Aphrodite’in Ebedi Bahar Vadisi’nin yeşil tepeleri, yemyeşil ormanları, masmavi dereleri ve pitoresk adaları, Ares’in Savaş İni’ndeki kavurucu, kurak araziden ve yükselen surlardan daha farklı olamazdı.

Hermes – tanrıların elçisi ve her yönden hileci – aynı zamanda büyük bir değerdir, görevler sırasında beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar ve her zaman Tanrıların Salonu, Ölümsüzler’in yükseltmeler ve işçilik merkezindedir. Ölümsüzler tarafından kapsanan efsane ve efsane karakterleri hiçbir şekilde bunlar değildir. Bir Takımyıldızı restore etmek veya bir Fresk tamamlamakla ilgili olan bulmacaların çoğu, dünyadaki diğer nodların yanı sıra klasik masallara da göndermelerdir.

Açıkçası, bu mitleri ve efsanevi varlıkları ne kadar yakından bilirseniz, referanslardan ve Ölümsüzlerin onlarla başa çıkma yollarından o kadar çok çıkarsınız. Tanrıların yaşamlarının temelde kozmik bir pembe dizi olarak sunulması gerçeğinden keyif aldım, ama aynı zamanda, altta yatan mitolojiye yeterince aşina olmadığım için birçoğu üzerimde yıkandı. Immortals’ın benim gibi oyuncular için yol boyunca boşlukları doldurmaya yardımcı olabilecek bazı ek bilgilere sahip olması güzel olurdu.

Tanrılar, Ölümsüzler’deki tek mizah kaynağı olmaktan uzaktır. Fenyx de oldukça şakacı bir şekilde muamele görüyor, hazine sandıklarını açmak veya bir özelliği yükseltmek gibi rutin şeylerin bile yüzüme bir gülümseme getirmesini sağlıyor.

Golden Isle oldukça çekici bir destinasyondur. Ölümsüzlerin resimsel sunumu, yemyeşil çayırlarda dörtnala giderken veya bir uçurumun tepesinden manzaraları seyrederken oldukça çarpıcı olabilir, bu arada gündüz / gece döngüsü, manzaranın tonunun her zaman değişmesini sağlar. Fenyx bu dünyada da çok yeteneklidir; Vahşetin Nefesindeki Bağlantı gibi, o (seçebilirsiniz) temelde yeterli dayanıklılığa sahip herhangi bir engeli aşabilir ve ardından Daedalus’un Kanatları’nı kullanarak seçtiğiniz hedefe doğru kayabilir.

Keşif, yine de, Ölümsüzlerin bariz ilhamına göre biraz tökezlediği yerdir. Fenyx’in Uzak Görüş yeteneği, keşif sevincini bir şekilde azaltıyor, onu bir manzaraya tırmanmak, dünyayı taramak ve koleksiyonları ve zorlukları – görünür olsun ya da olmasın – mekanik bir sürece indirgiyor. Bu, dünyanın birçok gizemini ortadan kaldırır.

Sonuçta, bir zirveye tırmanmak ve uzaktaki bir şeyi fark etmek, sonra kendinize gidip ne olduğunu hatırlatmak için üzerine bir iğne atmak bir şeydir. Denetleyici titreşimlerini bekleyerek tüm harita boyunca sistematik olarak yolunuzu bulabilmek, ardından o noktada tam olarak ne olduğunu işaretlemek – bir hazine sandığı, Tartaros Kasası veya sayısız meydan okuma arketiplerinden biri olabilir. Far Sight’ı her kullandığımda, neredeyse hiç çaba sarf etmeden haritama genellikle on veya daha fazla yeni varış noktası eklerdim.

Dürüst olmak gerekirse, keşfetmek için aşağıya atlamadan önce o derin uçurumun içinde ne olduğunu bilmemeyi tercih ederim. Ve aynı şekilde, sadece orada bir şey olup olmadığını görmek için denizden çıkan sarp bir uçuruma tırmanmak istiyorum, parıldayan bir Ambrosia külçesinin beklediğini bildiğim için değil.

Golden Isle, çok sayıda isteğe bağlı dövüş ve gerçekten etkileyici manzaralar ile dolaşmak için eğlencelidir.“Elbette, işlevselliği kullanmak zorunda değilim, ama dahil olduğu gerçeği, Ölümsüzlerin yolculuktan çok varış noktasıyla ilgilendiğini ve benim zamanımda büyük ölçüde ortaya çıktığını söylüyor. Immortals, süzülme ve tırmanma için bir dayanıklılık sistemi kullanıyor olsa da, bol miktarda kolay oluşturulmuş dayanıklılık iksirim, istediğim yere kolayca ulaşabilmemi sağladı. Bu nedenle, çevrenin kendisi bir bulmaca gibi değildi ve bu açık dünya oyunu için gerçek bir utanç kaynağıydı.

Buna rağmen, Altın Ada, toplanıp keşfedilecek temel toplanabilir öğeler, bol miktarda isteğe bağlı savaş ve gerçekten etkileyici bazı manzaralarla etrafta dolaşmak için hala eğlencelidir.

Eski okul?

Her şeye rağmen, Immortals’taki birçok varış noktası, onlara ulaştığınızda merak uyandırmak olarak tanımlayacağım şey değil. Bu zorluklar kötü olduğu için değil – hiçbir hırsları yok. Daha önce bahsettiğim karanlık uçurum mu? Görünüşe göre derin sırrı, bir kapıyı açmak için üç mangaya ateşli oklar atmam gereken bir bilmeceydi. Sonra, 20 metre ileride, başka bir kapıyı açmak için üç anahtar bulmam gerekti. Sonra bundan biraz sonra, başka bir kapıyı açmak için üç baskı plakasına koymak için üç ağırlık bulmam gereken bir bulmaca vardı. Şaka bile yapmıyorum.

Immortals’daki bulmacaların büyük bir yüzdesi, bunun gibi çerez kesici oyun etrafında dönüyor. Ölümsüzler, itme, çekme, kaldırma, istifleme ve blok fırlatma gibi konularda temellidir … çoğu zaman yerdeki anahtarları tetiklemek için. Bu bulmaca tasarım okulu o kadar eski moda ki, Yunan mitlerini pratikte çağdaş hissettiriyor.

Bu bulmaca tasarım okulu o kadar eski moda ki, Yunan mitlerini pratikte çağdaş hissettiriyor.“Sadece bloklar ve kasalar da değil. Ayrıca topları labirentlerde yuvarlamak, alevli okları mangallara yönlendirmek veya bir kaide üzerine koymak için eksik nesneyi bulmak zorunda olduğum bulmacalarımdan daha fazlasına sahiptim. Bir an elma, sonraki lahana ama işlevsel olarak hepsi aynı. Bu oyundaki bulmacalar, ister dünya üzerinde ister Tartaros Kasaları’nda olsun, gerçekten hepsi bir avuç temel kavramın defalarca varyasyonları gibi hissediyorlar.

Açık olmak gerekirse, bunların hiçbiri kötü tasarlanmadı ve aktif olarak bunları yapmaktan hoşlanmadım. Onlardan heyecan duymadım, beni gerçekten test etmediler veya şaşırtmadılar. Ölümsüzler’de kesinlikle daha azı daha çok olurdu. Tekrar o uçuruma dönersek, üç bariz ve işlevsel olarak benzer bulmaca yerine, gözlemi ve sistemlerini anlamayı gerçekten ödüllendiren tek bir bulmaca olduğunu hayal edin. Üç tamamen yumuşak çözüm yerine, icat ve yanal düşünme gerektiren tatmin edici bir bulmacayı daha çok tercih ederim. Bunun yerine, bulmacalar bizi meşgul etmek için değil, büyük ölçüde haritayı doldurmak için oradaymış gibi geliyor.

Bu bulmacaların hiçbiri kötü tasarlanmadı, sadece onlar beni heyecanlandırmadı.“Ölümsüzlerin bulmacaları nihayetinde bir amaca yönelik bir araçtır – daha fazla dayanıklılık kazanmak, yeni yeteneklerin kilidini açmak, iksirleri yükseltmek vb. İçin kullanılabilecek bir teçhizat ve ganimet kaynağıdır. Ve bu kapasitede, en azından Ölümsüzlerin hızlı tempolu savaşlarının baştan sona meşgul kalmasını sağlamaya yardımcı oluyorlar.

Çekiç süresi

Savaş, Ölümsüzler’de kesinlikle bir güçtür ve dünya haritası, savaşacak düşmanlarla olumlu bir şekilde doludur, bu yüzden ne zaman buhar atmak istesem, bazı şık hackler, Tanrıların güçlerini kesmek ve kullanmak asla çok uzak olmadı. Zırhımı ve silahlarımı, avantajlarını kullanmak için değiştirmeyi ve savaşta bana daha fazla seçenek sunmak için yeni yeteneklerin kilidini açmayı çok sevdim.

Tanrıların güçlerini kullanmak asla çok uzakta olmadı.“Yetenek ağaçlarına bir göz atarak, büyük ölçüde Fenyx’in havada ve yerde kaçma yeteneğini yükseltmeye ve ardından kaçışlardan gelen saldırıları takip etmeye odaklandım. Video oyunlarında olduğu gibi düşman saldırılarından kaçmak zamanı yavaşlatıyor ve ben de onun kılıç ve balta kombinasyonlarını uzatarak bundan faydalandım. Alternatif olarak, savuşturan karşı koymalara, saldırılar gerçekleştirmeye veya havadayken hasar vermenin yollarına odaklanabilirdim. Hatta yetenekleri tamamen görmezden gelebilir ve Tanrısal Güçlere girebilirdim.