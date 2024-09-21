İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Uğurtan Turgut, 1-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 51. MODEF Fuarı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Turgut, MODEF'in İnegöl mobilya sektörü ve şehir için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgularken, fuarın tüm katılımcılar için bereketli kazançlar getirmesini temenni etti.

"MODEF, İnegöl’ün En Değerli Markalarından Biri"

Türkiye’nin ve dünyanın en köklü mobilya fuarlarından biri olarak kabul edilen MODEF'in bu yıl 51. kez kapılarını açacağını belirten Uğurtan Turgut, fuarın İnegöl mobilya sanayisinin bugünkü başarısına ulaşmasında büyük katkı sağladığını ifade etti. İlk fuardan bu yana emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Turgut, "MODEF, sadece bir fuar olmanın ötesinde, İnegöl için büyük bir anlam taşıyor. Şehrimizin en önemli değerlerinden biri haline gelen bu organizasyon, İnegöl'ün mobilya sektöründeki gücünü temsil ediyor" dedi.

"Mobilya Sektörü İçin Kritik Bir Dönemdeyiz"

Turgut, mobilya sanayisinin zorlu bir dönemden geçtiğini ve bu süreçte MODEF Fuarı'nın her zamankinden daha büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Fuarın başlamasına kısa bir süre kala, tüm paydaşları daha dikkatli olmaya çağıran Turgut, "Fuara zarar verebilecek her türlü organizasyon, söylem ve eylemden kaçınılmalı. Fuar, hem sektörümüz hem de şehrimiz için ortak bir değer. Bu ortak değere sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu.

"Plansız Adımlar Sektörümüze Zarar Verir"

Fuar öncesinde Mobiliyum AVM tarafından düzenlenen "mobilya festivali etkinlikleri" ve "yabancı alım heyeti" programına da değinen Turgut, bu etkinliklerin zamanlama itibariyle yanlış olduğunu ve fuarın birlik ruhuna aykırı düştüğünü ifade etti. Turgut, plansız ve istişaresiz atılan her adımın hem sektöre hem de şehre zarar verebileceğini belirtti.

"İnegöl Mobilyasının Gücünü Artırmaya Devam Edeceğiz"

İMOS Başkanı Turgut, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "İnegöl MODEF, MODEF İnegöl’dür. Amacımız, İnegöl mobilyasının dünyadaki temsil gücünü artırmaktır. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. 51. MODEF Fuarımızın sektörümüze ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, tüm katılımcılara başarılar temenni ediyorum."

Bu açıklama, mobilya sektörünün önemli isimleri ve basın mensupları tarafından dikkatle takip edildi. 51. MODEF Fuarı’nın İnegöl mobilya sanayisi için yeni fırsatlar sunması bekleniyor.