İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği 7. Olağan Seçimli Genel Kurulu 10 Ocak günü gerçekleştirildi.

Osman Aybil;’in yeniden başkan seçildiği Genel Kurulda yönetim yeni isimlerden oluştu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Ahmet Güleç, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüseyin Özdemir, İstanbul İhracatçı birlikleri Genel Sekreter Yard. Kutay Oktay sektörde faaliyet gösteren dernek ve oda başkanlarının yanı sıra üyelerin katıldığı genel kurulda Osman Aybil yeniden başkanlığa seçilirken, Yönetim listesi AKİF YAŞİN, FATİH MESTAN, RAŞİT SERT, UĞURTAN TURGUT, TARIK KARACA, CENGİZ TER, RAMAZAN YILMAZ, VEYSEL ŞAHİN, BAHADIR USLUER, TEVFİK SAMET YILMAZ, GÖKHAN KINALIBAŞ, SEDAT SEVİNÇ,MURAT YAĞCI isimlerinden oluştu.



Seçim sonrası üyelere teşkkür eden Osman Aybil;

Önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz projeler ile İnegöl Mobilyasını yeni bir döneme girmesini hedefliyoruz, Başta Ticaret ve Sanayi Odamız olmak üzere , Şehrimizdeki diğer oda ve derneklerin ve Üniversitelerin katkıları ile, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Kümelenme Destek programına başvurumuzu gerçekleştirdik, İMOS koordinatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz bu program çerçevesinde toplamda bir milyar tl yi bulan Mobilyası Garanti Markası, Tasarım ve Arge Merkezi, Malzeme Kütüphanesi gibi projelerimize kaynak oluşturmayı hedefliyoruz. Yeni yönetimimizi bekleyen önemli adımlar var. İnşallah ilerleyen zamanda bunları hayata geçireceğiz, şeklinde konuştu.

Önceki dönem yönetim kuruluna plaket taktiminim ardından, dilek ve temenniler bölümü gerçekleşen kongre, alle fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.