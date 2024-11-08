Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, Kasım ayına da hızlı girdi. Birbirinden eğlenceli ve öğretici atölye etkinlikleri, hem çocukların yaratıcılığını geliştirmeyi hem de aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirmesini amaçlıyor. İnegöl AVM ayrıca, mağazalarda gerçekleşecek büyük indirimlerle alışveriş keyfini katlamak için de harika bir fırsat sunuyor.

9 Kasım'da başlayarak, her hafta sonu gerçekleştirilecek etkinlikler arasında Jet Mobil, Atatürk Portresi Boyama, Temizlik Robotu, Zıp Zıp Tavşan ve Ahşap Saat Yapım Atölyeleri yer alıyor. Bu atölyeler, katılımcılara yaratıcılıklarını sergileme ve keyifli vakit geçirme fırsatı sunarken, aynı zamanda yeni beceriler kazandırmayı amaçlıyor. Aileler ve çocuklar, bu etkinliklerle birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşayacaklar.

İnegöl AVM, ayrıca alışveriş tutkunları için de heyecan verici bir Kasım ayı sunuyor! AVM bünyesindeki birçok mağazada gerçekleştirilecek dev indirimler, moda, elektronik, ev eşyaları ve kişisel bakım ürünleri gibi çeşitli kategorilerde ürünleri uygun fiyatlarla alma imkanı sağlıyor. Hem kış alışverişi hem de sevdiklerine hediye almak isteyenler için mükemmel fırsatlar sunan İnegöl AVM, ziyaretçilerine eğlenceli ve bütçe dostu alışveriş olanağı tanıyor.

Kasım Ayı Etkinlikleri:

9 Kasım - Jet Mobil Yapım Atölyesi

10 Kasım - Atatürk Portresi Boyama Atölyesi

16 Kasım - Temizlik Robotu Yapım Atölyesi

17 Kasım - Zıp Zıp Tavşan Yapım Atölyesi

23 Kasım - Ahşap Saat Yapım Atölyesi