Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, Cumhuriyet’in 101’inci yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, Ekim ayında ziyaretçilerine unutulmaz bir etkinlik takvimi sunuyor. Hem Cumhuriyet Bayramı'nın anlamını ve ruhunu yansıtacak özel etkinlikler hem de her yaştan katılımcıya hitap eden bilim, sanat ve eğlence dolu aktivitelerle İnegöl AVM, bu ay boyunca ziyaretçilerine keyif dolu anlar yaşatacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak hazırlanan bando gösterisi, bayrak dağıtımı ve Atatürk portresi kum boyama atölyesi ile bayram ruhunu yaşatmaya hazırlanan İnegöl AVM’de çocuklar ve aileler, düzenlenen yaratıcı ve eğitici atölyelerle de unutulmaz anlara şahitlik edecek. Bilim ve teknolojiyi eğlenceli bir şekilde keşfetme fırsatı sunan atölyelerden yazarlarla buluşturacak imza gününe, strateji severler için düzenlenen satranç turnuvasına kadar birçok farklı etkinlik, bu Ekim ayında İnegöl AVM’de çocuklar ve aileleriyle buluşacak.

Strateji ve zekâ tutkunlarını bir araya getirecek Satranç Turnuvası, İnegöl AVM Sergi Salonu’nda gerçekleşecek. Turnuva, 10 yaş altı ve 18 yaş altı olmak üzere iki kategoride düzenlenecek ve genç satranç severlere kendilerini gösterme fırsatı sunacak. Başvurular www.bursatsf.org.tr üzerinden 17 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.

Ekim Ayı Etkinlikleri:

12 Ekim - Pinpon Robot Yapım Atölyesi - 15.00-18.00 arası

13 Ekim - Bilim Gösterisi - 15.00, 16.00, 17.00 (3 seans)

19-20 Ekim - Satranç Turnuvası

19 Ekim – D&R İş Birliğinde R. İdeli ve Fatma Şamata İmza Günü - 15.00

25 Ekim - Güneş Enerjisi ile Çalışan Green Helikopter Yapım Atölyesi - 15.00-18.00 arası

26 Ekim - Yel Değirmeni Yapım Atölyesi - 15.00-18.00 arası

29 Ekim - Bando Gösterisi - 15.00, 16.00 (2 seans)

Bayrak Dağıtımı ve Atatürk Portresi Kum Boyama Atölyesi - 15.00-18.00 arası

Kaynak: BÜLTEN