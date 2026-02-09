İnegöl Belediyesi, engelli bireylerin haklarını korumaya yönelik hayata geçirdiği farkındalık projesini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Belediye binası kapalı otoparkında Aralık ayında uygulamaya alınan sesli uyarı sistemi projesinin devamı olarak, Merkez Park altında bulunan kapalı otoparkta da benzer uygulama devreye alındı.

UYGULAMA MERKEZ PARKTA DA DEVREYE ALINDI

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilen uygulama kapsamında, Merkez Park kapalı otoparkında engelli park alanlarına kamera, sensör ve hoparlör sistemi kuruldu. Sistem sayesinde engelli park alanlarına engelli olmayan sürücülerin araç park etmesi durumunda, sürücülere sesli uyarı yapılarak farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Uyarı anonslarında, İnegöllü engelli dünya şampiyonu sporcu Raşid Mavigil’in sesi kullanılıyor. Anonsta engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorluklara dikkat çekilirken, “Gerçek engel, engelli bir bireyin hakkını elinden almaktır” mesajıyla sürücüler duyarlılığa davet ediliyor.