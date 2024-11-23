9 gün sürecek etkinlikte 100’ün üzerinde yazar ve yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitap kitapseverlerle buluşacak. İlk günden vatandaşların akın ettiği organizasyonda her gün farklı yazarların imza ve söyleşi programları yer alıyor.

İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen “İnegöl Kitap Günleri Fuarı” bugün düzenlenen coşkulu törenle kapılarını açtı. MODEF Fuar Alanında düzenlenen ve 23 Kasım-01 Aralık tarihleri arasında 9 gün boyunca açık kalacak olan İnegöl Kitap Fuarında 100’ü aşkın yayınevi eserlerini sunuyor. Organizasyon kapsamında 35 yerel yazar ile 100’ü aşkın konuk yazar, 1 milyon kitap, konferanslar, söyleşiler ve imza günleri ile İnegöl’de dolu dolu bir kitap fuarı yaşanacak.

İlk günden ziyaretçi akını

Sadece İnegöl değil, çevre il ve ilçelerden de misafir ağırlayan etkinlik ilk günden yoğun bir ziyaretçi akınıyla karşılaştı. Bu 9 günlük sürede her gün aralarında pek çok sevilen yazarın yer aldığı güçlü kalemler ve sevilen yazarlar ‘Yazar Buluşmaları’ kapsamında vatandaşlarla bir araya gelecek. Kitap fuarı hafta içi 09.00-19.00 hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

İnegöl Kitap Günlerinin açılış töreni bugün 12.00’da gerçekleştirildi. Açılışa; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, kurum temsilcileri ile öğrenciler, vatandaşlar ve davetliler katıldı. Açılışta fuarın onur konuğu olan yazar Alişan Kapaklıkaya da hazır bulundu.

İlk günkü gibi heyecanlıyız

Törende davetlilere yönelik konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “8’inci Kitap Fuarımızın açılışını gerçekleştirdik. Artık bu organizasyon İnegöl’ümüzde geleneksel bir hale geldi. 100’ün üzerinde yayınevi, yine aynı şekilde çok seçkin yazarlarımız ile 1 milyonun üzerinde kitap burada kitapseverlerimizle buluşuyor olacak. Ben tüm kitapseverleri Kültürpark içerisinde bulunan fuar alanımıza davet ediyorum. Belediyeler altyapı yapar, üstyapı yapar, şehri imar eden ama insana yapılan yatırım hepsinin üzerinde. Bugün burada ilk günkü gibi heyecanlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizler şehrimizdeki tüm bireylerin burada kitaplarla buluşmasını arzu ediyoruz. Kitaplar yaşamlarının bir parçası olsun istiyoruz. Burada başka neler olacak? Söyleşiler, imza günleri olacak” dedi.

İnegöl’ün yazarları artıyor

Kitap fuarlarının İnegöl’e kattığı değerden de bahseden Başkan Taban, “Kitap fuarımızı ilk yaptığımız 2017 yılında 9 tane yerel yazarımız vardı. Bugün 8’inci Kitap Fuarımızda en küçüğü 7 yaşında olmak üzere 35 yerel yazarımız var. Bu da şehrimiz adına sevindirici bir durum” diye konuştu.

“Kitap fuarları insanların kurumuş ruhlarını iyileştirir”

Konuk yazar Alişan Kapaklıkaya ise “Hani kurumuş topraklar olur ya içerisine tohum ekersin bir şey çıkmaz. Sonra o toprağın üzerine bir yağmur yağar, toprağın tüm güzelliklerini dışına çıkarır. Toprağa bir tohum atarsın 30 kat çıkar, çekirdek atarsın ağaç olur. İşte kitap fuarları da insanların kurumuş ruhlarında dokunduğu zaman insanların içindeki tüm kapasiteyi açığa çıkaran bir etkinlik. İnegöl’de bu güzel etkinliğin oluşmasında emeği geçen Belediye Başkanımız Alper beye, emek verenlere, katılan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Gençlerin kitaba olan ilgisi bizi mutlu ediyor

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, 8. Kitap Fuarının hayırlı olmasını dileyerek; “Gençlerimiz görüyoruz ki kitapla çok ilgililer. Geçmişte gençlerin kitaplarla ilgilenmediği yönünde şehir efsaneleri vardı. Ama bugün bakıyoruz kütüphanelerimiz, kitap fuarlarımız gayet güzel ilgi görüyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. Özellikle AK Parti belediyeciliği ile birlikte de yerel yönetimler sadece şehre yatırım yapan değil insanlara da yatırım yapan kurumlar haline geldi” şeklinde konuştu.

Kasım ayı İNEGÖL’DE kitap mevsimi

Son olarak konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan da “Şehrimizde gurur duyduğumuz işler ortaya konuluyor. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnegöl genç ve dinamik bir şehir. 75 bin öğrencisi olan, bünyesindeki sanayi kuruluşlarıyla aktif çalışan nüfusu barındıran, kabuğuna sığmayan bir şehir. Bizler de bu dinamizme uygun faaliyetler ortaya koymaya gayet ediyoruz. 8 yıldır yapılan bu organizasyonla da Kasım ayı İnegöl’de kitap mevsimi haline gelmiş durumda” dedi.

Ziyaretçiler fuara hayran kaldı

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek 8. İnegöl Kitap Günleri Fuarının açılışı gerçekleştirildi. Ardından protokol üyeleri tek tek stantları gezip kitapları inceledi. Fuara gelen vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdiler. Bir vatandaş burada çok güzel kitaplarla tanıştıklarını ifade ederek “Çok güzel eserler var. Keyif aldığım bir ortam oldu” dedi. İnegöl Kitap Fuarına ilk 4 yılında öğretmen olarak katıldığını kaydeden bir yazar ise, “Bu yıl birlikte son 4 fuarda ise bir yazar olarak kendi kitabımı imzalamak için buradayım” şeklinde konuştu. Fuara oğluyla beraber gelen bir baba ise “Katılımın da çok olduğunu görmek bizleri ayrıca mutlu etti. Herkese mutlaka İnegöl Belediyesi 8. Kitap Fuarına gelmeli. Bir kitapsever olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynak: İHA