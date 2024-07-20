İnegöl Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz tercih rehberliği hizmeti sunacak. 25 Temmuz - 02 Ağustos tarihleri arasında, İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezi ve Yeni Belediye Binası Nöbetçi Kitaphane olmak üzere iki noktada açılacak danışmanlık merkezlerinde, uzman eğitimciler öğrencilere doğru tercih yapmaları konusunda yardımcı olacak.

İnegöl Belediyesi, doğumdan ölüme kadar sunduğu çeşitli hizmetlerin yanı sıra öğrencilere yönelik etkinlik ve destekleriyle de dikkat çekiyor. Bu yıl, üniversite sınavına giren öğrenciler için özel bir destek sağlanacak. Tercih dönemi boyunca öğrencilere rehberlik edecek olan merkezler, 25 Temmuz'da hizmet vermeye başlayacak ve 02 Ağustos'a kadar açık kalacak.

*Merkezler Gün Boyu Öğrencilerin Hizmetinde Olacak*

Öğrenciler, 25 Temmuz - 02 Ağustos tarihleri arasında Gençlik Merkezi’ndeki Kitaphane’den 10.00-19.00 saatleri arasında, Yeni Belediye Binası Nöbetçi Kitaphane’den ise 10.00-18.00 saatleri arasında danışmanlık alabilecekler. Uzman eğitimciler eşliğinde yapılacak bu danışmanlık hizmetleri, öğrencilerin üniversite tercihleri konusunda en doğru kararları vermelerine yardımcı olacak.

*Başkan Alper Taban’dan Öğrencilere Çağrı*

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, üniversite tercih merkezi hakkında bilgi vererek tüm öğrencileri bu hizmetlerden yararlanmaya davet etti. Başkan Taban, “Öğrencilerimizin üniversite tercihleri, gelecekteki başarıları açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle, hem Gençlik Merkezimizde hem de Yeni Belediye Binası Nöbetçi Kitaphane’de kuracağımız iki ayrı tercih merkezi ile öğrencilerimize destek olmak istiyoruz. Tüm öğrencilerimizi ücretsiz danışmanlık hizmetinden faydalanmaları için tercih merkezlerimize bekliyoruz” dedi.