İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) yetişkin resim atölyesi kursiyerleri, bugünkü derslerini belediye binasının koridorlarında gerçekleştirdi. Bu özel gün kapsamında belediye koridorları sanat eserleriyle donatılarak halkın beğenisine sunuldu.

İNESMEK KURSİYERLERİNDEN GÖRSEL ŞÖLEN

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte, İNESMEK Resim Atölyesi kursiyerleri ve eğitmenleri, Dünya Ressamlar Günü’ne özel olarak hazırladıkları eserleri sergiledi. Belediye binasında gerçekleştirilen etkinlikte, sanat dolu bir atmosfer oluşturularak kursiyerlerin özgün çalışmaları koridorlarda sergilendi.

BAŞKAN ALPER TABAN'DAN RESSAMLAR GÜNÜ KUTLAMASI

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sergiyi ziyaret ederek eserleri inceledi. Kursiyerlerle sohbet eden ve eserler hakkında bilgi alan Başkan Taban, sanatın ve sanatçının her zaman destekçisi olduklarını vurguladı. Başkan Taban burada yaptığı konuşmasında, "27 Şubat Dünya Ressamlar Günü’nde birbirinden kıymetli eserler ve bu eserleri uğraşlarıyla ortaya çıkaran kursiyer ve hocalarımız ile bir aradayız. Kursumuz bugün belediye binamızın koridorlarında devam ediyor. İNESMEK kurslarımız sayesinde çok sayıda vatandaşımız, maharetli elleriyle sanat eserleri üretiyor. Bugün burada sergilenen eserler, İnegöl'ün kültürel hayatına büyük katkı sağlıyor. Kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi tebrik ediyor, 27 Şubat Dünya Ressamlar Günü’nü kutluyorum." dedi.

SANAT, EĞİTİM VE KÜLTÜRÜN TOPLUM ÜZERİNDEKİ OLUMLU YANSIMALARINA İNANIYORUZ

Başkan Alper Taban konuşmasının sonunda sanatın, eğitimin ve kültürün bir toplum üzerindeki olumlu yansımalarına sonuna kadar inandıklarını söyleyerek her yaş gruplarının faydalandığı kültür sanat etkinlikleri başta olmak üzere eğitim alanında da daha fazla neler yapılabilir noktasında çalışmalar yürüttüklerini iletti. Başkan Taban, sanatın sadece bireysel bir uğraş değil, aynı zamanda toplumsal gelişime de katkı sağlayan önemli bir alan olduğunu belirterek İnegöl'ün kültürel hayatını zenginleştirmek adına düzenlenen bu tür etkinliklerin, vatandaşların da sanata olan ilgisini arttıracağına inandıklarını ifade etti.