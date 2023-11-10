İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediye çalışanlarının banka kartlarını Türkiye'nin yerli ve milli ödeme yöntemi olan "Troy Kart" sistemine geçirme kararı aldıklarını açıkladı. Başkan Taban, yaptıkları banka ile gerçekleştirdikleri görüşme sonucunda bu önemli adımı atmaya karar verdiklerini duyurdu.

Gazze'ye yönelik artan saldırılar karşısında Filistin halkına destek olmak amacıyla, İnegöl Belediyesi daha önce Gastro İnegöl sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağını ilan etmişti. Bu kapsamda alınan yeni bir boykot kararıyla birlikte, belediye çalışanlarının banka kartlarının artık ABD merkezli Master Card veya Visa olmayacağını belirten Başkan Taban, Troy Kart sistemine geçişin belediyenin yerli ekonomiyi destekleme çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı. Başkan Taban'ın sosyal medya üzerinden duyurduğu bu kararda “İnegöl Belediyesi ailesi olarak; bankamız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışma arkadaşlarımızın tüm kartlarının yerli ve milli TROY Kart sistemine geçirilmesi hususunda anlaşmamızı sağladık. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.