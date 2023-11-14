Adana'da dehşet verici bir olay yaşandı. Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde 9 Haziran günü, 18 yaşındaki Ömer Yalçın ile 15 yaşındaki Haydar Eyub arasında çıkan kavga sonrasında, Yalçın tarafından köprüdeki sulama kanalına atılan Eyub, boğularak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle Eyub'un cansız bedeni sulama kanalından çıkarıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Ömer Yalçın, emniyetteki ifadesinde çarpıcı bir iddiada bulundu. "Çocuk kendisi suya atladı. Kurtarmaya çalıştım, başaramayınca korkup kaçtım" diyen Yalçın, tutuklandı. Ancak soruşturma sonucunda ortaya çıkan görüntü inceleme tutanağı, Yalçın'ın Eyub'u köprüde kucaklayarak kanala attığını gösterdi. Eyub'un suya batıp çıkamayacak durumda olduğu halde, Yalçın'ın olay yerinden hızla uzaklaştığı tespit edildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Yalçın'ın kaçma eylemi sırasında öldürme kastıyla hareket ettiği belirtilerek, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Tutuklu sanık Ömer Yalçın ise suçlamaları reddediyor. Yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.