Bu kapsamda 18 Nisan Cuma günü "İnegöl Turizmi Söyleşisi", 20 Nisan Pazar günü ise Evliya Çelebi Yolu’nda doğa yürüyüşü ve etkinliklerle dolu bir gün gerçekleştirilecek.

İnegöl’ün sanayi ve tarımdaki gücünün yanı sıra turizmdeki potansiyelini de ortaya çıkarmayı hedefleyen İnegöl Belediyesi, Turizm Haftası dolayısıyla dikkat çekici programlar hazırladı. Etkinliklerin ilki 18 Nisan’da İnegöl Kent Müzesinde yapılacak olan “İnegöl Turizmi Söyleşisi” olacak. Söyleşiye İnegöl ve Harmancık Meslek Yüksekokullarından öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da katılabilecek.

20 Nisan Pazar günü düzenlenecek ikinci program ise doğa tutkunlarını buluşturacak. Sabah saat 08.30’da Kültürpark’tan otobüslerle başlayacak yolculukla katılımcılar Yukarıballık’a ulaştırılacak. Buradan başlayacak olan 10 kilometrelik yürüyüş; Hamamlı ve Ortaköy güzergahından geçerek Alibeyköy’deki Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliğinde sona erecek. Etkinliğin sonunda katılımcılara İnegöl Köftesi ve İnegöl Gazozu ikram edilecek.

Doğa yürüyüşüne katılmak isteyen vatandaşların 18 Nisan Cuma günü saat 12.00’ye kadar [www.dostum.org.tr](http://www.dostum.org.tr) adresinden online kayıt yaptırmaları gerekiyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün turizm alanındaki zenginliklerini öne çıkarmaya yönelik bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, tüm vatandaşları programlara katılmaya davet etti.