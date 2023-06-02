Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Babasultan kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Canan T. yönetimindeki 16 NTZ 56 plakalı TIR, aynı yöne seyreden Kemal G. yönetimindeki 16 KHG 26 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, otomobildeki yolcular 2 yaşındaki Zeynep Su A., İbrahim A.(23), Meryem A.(28) ve Resul A.(8) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.