Bursa'da İnegöl Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü kapsamında düzenlediği farkındalık etkinlikleriyle deprem gerçeğini hatırlatmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi merkez binada deprem tatbikatı gerçekleştirilirken, bina önünde de İNDAK iş birliğinde “Dünden Bugüne Türkiye’de Depremler” konulu resimler ile afetlerde kullanılan ekipmanların yer aldığı sergi düzenlendi.

Vatandaşlar gün boyu bu sergiyi gezerek İNDAK ekiplerinden bilgi aldılar. İnegöl Belediyesi merkez binada deprem tatbikatı ile bina önünde sergi etkinliği gerçekleştirildi.

Deprem tatbikatı 13.00’da İNDAK ekiplerinin siren çalmasıyla başladı. Sirenle birlikte personeller ve binada bulunanlar önce çök-kapan-tutun hareketini uygulayıp kendilerini güvenli bölgelerde korumaya aldı, ardından ikinci işaretle birlikte bina uygun şekilde tahliye edildi.

Tatbikat sonrası İnegöl Belediye binası önünde gün boyu İNDAK stantları açık kaldı.

Burada İNDAK’ın arama kurtarma çalışmalarında kullandıkları ekipmanlar ile deprem enkazından çıkarılan acı hatıraların yer aldığı objeler sergilendi.

Aynı zamanda “Dünden Bugüne Türkiye’de Depremler” konulu sergi yine belediye binası önünde açıldı. Onlarca fotoğraf ile geçmişten günümüze ülkemizde yıkıma neden olmuş depremler hatırlatıldı.

“DEPREM FARKINDALIK ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ”

Tatbikat sonrası AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş sergiyi gezerek incelediler. Burada bir açıklama da yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “17 Ağustos 1999’da yaşanan deprem hadisesine dikkat çekebilmek adına farkındalık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Yazıcılar Sitesi yıkımında 2 gün süren bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Beraberinde bugün belediye binamızda bir deprem tatbikatı yaptık. Çalan sirenlerle birlikte binadaki tüm arkadaşlarımız önce çök-kapan-tutun hareketini uygulayıp ardından kontrollü şekilde binayı tahliye ettiler” dedi.

Başkan Taban, her ailenin kendi içerisinde de planlamasını yapması gerektiğine dikkati çekerek, "Deprem anında ne yapacağız? Deprem sonrası ne yapacağız? Binamız eski mi, depreme dayanıksız mı? Her bireyin bu noktada kendi sorumlulukları var. Bizler arka planda şehrimizin kentsel dönüşüm planını çıkardık. Bakanlığımıza da bunu sunduk ve bununla ilgili şu anda dönüşüm çabamızı ortaya koyuyoruz. Turgutalp Mahallemizde şu anda başlama aşamasına doğru götürdüğümüz bir kentsel dönüşüm projemiz var bir de özel sektör eliyle dönüşüme giren binalar var. Bu uzun soluklu bir iş. Vatandaşlarımızın da bu konuda istekli olması çok önemli. Çünkü vatandaş istemezse bu dönüşümlerin gerçekleşmesi çok mümkün olmuyor" diye konuştu.