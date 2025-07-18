Göreve başladığı gün hastane yöneticileriyle toplantı gerçekleştiren Sarı, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak adına yeni dönem hedeflerini paylaştı.

İnegöl Devlet Hastanesinde 11 yıldır başhekimlik görevini sürdüren Dr. Hayrettin Göçmen, görevinden istifa ederek ayrıldı. Yerine, daha önce Gebze Fatih Devlet Hastanesinde görev yapan deneyimli hekim Dr. İlyas Sarı atandı.

Görevine hızlı bir başlangıç yapan Başhekim Sarı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Önceki dönem yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığımızın ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ hedefi doğrultusunda , hastanemizde sağlık hizmetinin kalitesini artırmak ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ulaşımını kolaylaştırmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Ayrıca, doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek adına da yoğun çaba göstereceğiz. İnegöl ve bölge halkına hizmet edecek olmaktan memnuniyet duyuyorum.”

Yeni başhekim Dr. Sarı’nın liderliğinde İnegöl Devlet Hastanesi'nde yeni bir dönemin başladığı belirtiliyor.

Kaynak: BÜLTEN