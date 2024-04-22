Karayolları 14. Bölge müdürlüğü tarafından Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

İnegöl girişi kaplan petrol mevkindeki İnegöl'den Bursa istikametine gidiş yönünde asfalt yenileme çalışmaları 18 Nisan da başladı. 3 kilometrelik çalışma 10 gün içersinde sona erecek.

Bu çalışmanın hemen ardından Avarlar kavşağından Babasultan kavşağına kadar olan 12 kilometrelik yolun da asfalt çalışması başlatılacak. Bu çalışmanın ardından ise Babasultan'dan Avarlar kavşağına kadar olan 12 kilometrelik yolun asfalt yenileme çalışmasına başlanacak.

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Yapılacak son 24 kilometrelik asfalt yenileme çalışmalarıyla beraber, Mezit boğazından itibaren başlayan Bursa-Ankara karayolu asfalt çalışmaları son bulacak. Toplam 100 kilometrelik asfalt yenileme çalışması maliyetinin 450 Milyon TL olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi