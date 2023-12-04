24 Kasım-03 Aralık tarihlerinde, İnegöl Belediyesi'nin bu sene 7’ncisi düzenlediği Kitap Günleri, MODEF Fuar alanında gerçekleştirildi. 10 gün süren ve adeta bir şölen havasında yapılan Kitap Günleri etkinliğine her gün 10 bin dolayında öğrenci ile birlikte binlerce ziyaretçi akın etti. 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyon kitabın kitapseverlerle buluştuğu İnegöl Belediyesi Kitap Günleri 10 günlük süreçte 150 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Öğrencilerin başı çektiği ziyaretçiler arasında her yaştan vatandaş yer alırken, özellikle imza günleri ve söyleşilere ilgi yoğun oldu. İnegöl Belediyesi Kitap Günleri sadece İnegöl değil, çevre il ve ilçelerden de hem öğrenci hem vatandaş çok sayıda vatandaşı ağırladı.

HAFTA SONU MUHTEŞEM FİNAL

Kitap Günleri etkinliği, Cumartesi ve Pazar günü coşkulu bir final ile tamamlandı. Hafta sonu olması sebebiyle hem şehir için hem şehir dışından misafirlerin yoğun olduğu organizasyonda, son 2 günde onlarca yazar binlerce ziyaretçi ile buluştu. İmza günleri, söyleşiler ve daha pek çok etkinliğin yer aldığı Kitap Günleri kapsamında; Hatice Kübra Tongar, Fatih Duman, Nurullah Genç, Dilek Cesur, Beyhan Budak, Said Ercan gibi daha pek çok isim hayranlarıyla bir araya geldi. Yayınevlerinin stantlarında, imza ve söyleşi salonlarında hayranlarıyla buluşan yazarlar, büyük bir ilgiyle karşılaştı.

BAŞKAN TABAN’DAN ZİYARET

Belediye Başkanı Alper Taban da hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri Kitap Günlerini ziyaret ederek hem imza günlerine katıldı hem stantları ziyaret etti. Kitap Günlerine gelen öğrenciler ve vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Alper Taban, Kitap Günlerinin final coşkusuna ortak oldu.

Öznur Dede