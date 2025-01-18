Türkiye’nin 81 ilinden toplamda 2.974 sporcunun mücadele edeceği bu büyük organizasyona Orhaniyespor, 11 sporcu ile katılacak. Uzun süredir şampiyonaya hazırlanan takım, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Orhaniyespor’un turnuvaya katılacak sporcuları şunlar:

• 7 Yaş Genel: Çınar Şanlı, Erdem Gedik, Deniz Berk Öztüre

• 9 Yaş Genel: Ömer Selim Ateş

• 10 Yaş Genel: Orhan Selim Öziş

• 10 Yaş Kızlar: Ece Nihal Öztüre

• 11 Yaş Genel: Serdar Kağan Sevinç

• 12 Yaş Genel: Ömer Dayan, Ertuğrul Cengiz

• 12 Yaş Kızlar: Zeynep Sönmez

• 13 Yaş Genel: Miraç Ediz Ateş

Kaynak: Bülten