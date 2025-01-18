Türkiye’nin 81 ilinden toplamda 2.974 sporcunun mücadele edeceği bu büyük organizasyona Orhaniyespor, 11 sporcu ile katılacak. Uzun süredir şampiyonaya hazırlanan takım, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.
Orhaniyespor’un turnuvaya katılacak sporcuları şunlar:
• 7 Yaş Genel: Çınar Şanlı, Erdem Gedik, Deniz Berk Öztüre
• 9 Yaş Genel: Ömer Selim Ateş
• 10 Yaş Genel: Orhan Selim Öziş
• 10 Yaş Kızlar: Ece Nihal Öztüre
• 11 Yaş Genel: Serdar Kağan Sevinç
• 12 Yaş Genel: Ömer Dayan, Ertuğrul Cengiz
• 12 Yaş Kızlar: Zeynep Sönmez
• 13 Yaş Genel: Miraç Ediz Ateş
Kaynak: Bülten