Bursa’nın İnegöl ilçesi şehirlerarası otobüs terminalinde meydana gelen olayda bir şahıs, büfeciyi bıçakla yaraladı.

Olay sabah 05.00 sıralarında İnegöl Şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Terminalde büfecilik yapan Metin B., iddiaya göre otogarda yatan şahsı yatmaması konusunda uyardı. Olayı gören vatandaş Selami T., bu duruma öfkelendi. Metin B. İle Selami T. arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Selami T. elindeki bıçakla Metin B.’yi göğsünden yaralayıp kaçtı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı daha sonra ameliyata alındı. Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.