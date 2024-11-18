Olay sabah 05.00 sıralarında İnegöl Şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Terminalde büfecilik yapan Metin B., iddiaya göre otogarda yatan şahsı yatmaması konusunda uyardı. Olayı gören vatandaş Selami T., bu duruma öfkelendi. Metin B. İle Selami T. arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Selami T. Elindeki bıçakla Metin B.'yi göğsünden yaralayıp kaçtı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı daha sonra ameliyata alındı. Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT