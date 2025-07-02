İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Abdülhamit İşçi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Peygamberimize Yapılan Saldırıyı Asla Kabul Etmiyoruz!

Geçtiğimiz günlerde Leman dergisi tarafından yayınlanan karikatür, sadece çizgilerden ibaret değildir. Bu, milletimizin inancına, vicdanına ve medeniyetine yönelmiş açık bir saldırıdır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) yönelik alaycı, aşağılayıcı ve İslam’ı hedef alan bu yayın, sözde mizah adı altında sinsice yapılmış bir inanç düşmanlığıdır.

Bu edepsizlik, sadece karikatür çizen bir elin değil, o ele cesaret veren zihniyetin ürünüdür. Bu bir tesadüf değil, doğrudan doğruya İslam’ı, Müslümanları, Türk milletinin manevi değerlerini hedef alan organize bir rezalettir.

İnegöl Ülkü Ocakları olarak bu çirkinliği en ağır şekilde kınıyoruz!

Bu toprakların çocukları olarak, iki cihan serverine dil uzatan kim varsa karşılarında bizi bulacaklarını bilmelerini istiyoruz!

Leman dergisi bir süredir sosyal çatışmaları körükleyen, milletin değerleriyle alay eden bir yayın çizgisi benimsemiştir. Ancak bu son hadise bardağı taşıran son damla olmuştur.

Ne gariptir ki, Allah’a, peygambere, kutsala hakaret edenlere her zaman özgürlük tanınmakta; milletin inançlarını savunanlara ise baskı ve sansür reva görülmektedir. Bu, kabul edilemez bir çifte standarttır.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin de yıllardır dile getirdiği gibi:

“Müslümanların kutsallarına dil uzatanlar, sadece bir inanca değil, milyonlarca insanın var oluşuna kast etmektedir. Bu tür saldırılar karşısında sessiz kalmak ihanettir!”

Buradan açıkça ilan ediyoruz:

-Peygamberimiz bizim kırmızı çizgimizdir!

-İslam bizim yaşam felsefemiz, yolumuz ve ahlakımızdır!

-Kim olursa olsun, hangi dergi, hangi çizer, hangi güç odağı olursa olsun; imanımıza dil uzatanla mücadelemiz son nefesimize kadardır!

İnegöl Ülkü Ocakları olarak:

-Bu konuda yetkili makamlardan derhal hukuki ve idari yaptırımların uygulanmasını bekliyoruz.

-Milletimizin birlik içinde bu meselede ses vermesini, tepkisini ortaya koymasını istiyoruz.

-Tüm dava arkadaşlarımızla birlikte, sokakta da, sosyal medyada da, her platformda bu edepsizliğe karşı duracağız.

Bu bir karikatür değil, bu bir savaş ilanıdır.

Bu bir fikir değil, bu bir hakarettir.

Bu bir ifade özgürlüğü değil, bu bir inanç düşmanlığıdır!

Kimse bize, peygamberimize yapılan hakareti “gülerek geçin” diyemez!

Biz bu ihaneti unutmayacağız.

Unutturmanıza da izin vermeyeceğiz!

İNEGÖL ÜLKÜ OCAKLARI

ALPEREN ABDÜLHAMİT İŞÇİ"