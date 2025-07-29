Yangının başladığı ilk andan itibaren Bilecik’in Osmaneli ilçesi, Kestel, Gürsu, Harmancık ve Orhaneli bölgelerinde aktif şekilde görev alan Ülkü Ocakları mensupları sadece yangına değil, aynı zamanda vicdanlara da müdahale etti. Yangınlara müdahale eden ekiplerin yanında olmak, sadece hortum taşımakla sınırlı kalmadı. İnegöl Ülkü Ocakları, yangın söndürme çalışmalarına katılan personelin yiyecek, içecek, tıbbi malzeme ve moral ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir koordinasyon sağladı.



İnegöl Ülkü Ocaklarının bu büyük çalışmasının kalbi ise Kestel'in Kozluören Köyü'nde kurulan Koordinasyon Merkezi oldu. Yardım araçları, ekipmanlar, gönüllüler bu merkezden yönlendirildi. Sadece bir organizasyon değil, adeta bir seferberlik ruhu hakimdi.



İnegöl’de faaliyet gösteren 3 dernek ve 22 iş adamının desteğiyle yürütülen bu yardım çalışmasında, tam 30 teşkilat mensubu aktif olarak görev aldı. Bu birliktelik; Türk milletinin zor günde nasıl kenetlendiğini yeniden gözler önüne serdi.