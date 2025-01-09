

Dernek yönetimi bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan İnegöl Yardım Derneği Başkanı Muhammet Bayram, “İnegöl’de 20 iş adamı toplanarak İnegöl yardım derneğini kurduk. İlk faaliyetimizi de gerçekleştirdik. Kısa bir süre önce İnegöl’deki 565 yetim ve ihtiyaç sahibine kışlık kıyafet alarak teslim ettik. İnegöl yardım derneğinin; herhangi bir vakıf, parti, cemaat, kurum ve kuruluşla bağlantısı yok. İnegöl yardım derneği dini, dili, rengi, memleketi ve ırkına bakılmaksızın, ihtiyaç sahibi insanlara insani yardım ulaştıracak. Çalışma alanımız ağırlıklı olarak İnegöl’de olacak. Bağışçılarımızın talepleri doğrultusunda da Ramazan ve kurban gibi dönemlerde ise mazlum coğrafyalarda insani yardım çalışması yapacağız” dedi.

Bayram açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

“İnegöl’de ticaret yapan ve para kazanan iş adamları olarak, kazandığımızı, yaşadığımız bu kentteki yetim ve ihtiyaç sahipleri ile paylaşmak istiyoruz. Tek bir şartımız var. Oda ihtiyaç sahibi olmak. Az önce belirttiğim gibi de İlk faaliyetimiz olarak İnegöl’deki 565 yetim ve ihtiyaç sahibi her çocuğa 2000 TL’lik kışlık kıyafet seti alıp teslim ettik. Hedefimiz gerçek ihtiyaç sahiplerine sadece ramazan ve kurban dönemlerinde değil de, düzenli ve sürekli olarak profesyonelce bu işi yapmaktır” dedi.

Dernek yönetimi şu isimlerden oluşuyor: Sinan Koçak, Nida Menteş, Melih Sarıkaya, Mahir can, Yasin Çevik, Cengiz taşçı, İrfan Şahinbaş, Mesut Sayın, Ramazan Aksugül, Abdullah Atmaca, Metin Keskin, Faruk Varol, Berat Türkoğlu, Fatih Yılmaz, Fuat joubi, Ayhan Alper, Adnan Dursun, Ebubekir Eşenboğa, Muhammet Özer.

Hedeflerine emin adımlarla ilerleyen İnegöl Yardım Derneği, hayırsever iş adamlarının destekleriyle topluma faydalı projeler üretmeye devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ