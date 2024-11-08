

Kaza saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel'in Ümitalan mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Şaban Ün(58) yönetimindeki 16 ARP 395 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç yolun sağındaki kayaya çarparak durdu. Sürücü feci şekilde can verdi. Kaza yerine 112, Jandarma, Bölge trafik ile İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince sürücünün ölümü tespit etti. Araçta sıkışan sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma Komutanlığı Ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT