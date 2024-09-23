Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yağmur suyu kanalına uçtu; sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl-Bursa yolu üzeri Ümitalan rampasında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Fatih B.(40) yönetimindeki 16 BCN 083 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yağmur suyu kanalına uçtu. Kaza sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ