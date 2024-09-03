Eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala İnegöl’de ki bir özel okulun, kayıt parası dışında velilerden alınmasını istediği liste tartışma konusu oldu. On binlerce lira tutan ihtiyaç listesi velilerde şok etkisi yarattı.

İnegöl’de bir çift, ilköğretim 1. Sınıfa kayıt yaptırdıkları çocukları için Özel Okuldan gelen kırtasiye listesini gazetemizle paylaştı.

Karı koca çalıştıkları için tam zamanlı bir okula göndermek zorunda kaldıkları çocukları için İnegöl’de bir özel okulla 130 bin TL’ye anlaştıklarını söyleyen çift, daha sonra ise farklı taleplerde bulunduklarını iddia ettiler.

İsimlerini açıklamak istemeyen çift, “Çocuğumuz ilköğretim 1. Sınıfa başlayacak. Eşimle ben çalıştığımız için tam zamanlı okul tercihi yapmak zorundaydık. Bunun için özel okula gönderme kararı aldık. İnegöl’de bir özel okulla yıllık anlaşma yaptık. Bizden 130 bin TL istendi. Bizde kabul ettik. Bunun üzerine kıyafet için ayrı bir talepte bunuldu, bunu da üstlendik. Ancak bizi üzen şey verdikleri kırtasiye listesi oldu. Listeyi görünce adeta şok olduk” dedi.

TAM 34 BİN TL’LİK LİSTE

Talep edilen kırtasiye listesinin tutarının 34 bin TL’yi geçtiğini ifade eden çift, “Mimarlık ve mühendislik fakültelerinde okuyan öğrenciler bile yıllık bu kadar kırtasiye gideri yok. Bizim çocuğumuz ilköğretim 1. Sınıfta okuyacak. Böyle bir kırtasiye listesi olur mu?” dediler.

BURSA’DA Kİ ÜNLÜ KİTAPEVİ İLE ANLAŞILMIŞ!

İlginç bir iddiayı da ortaya atan çift, “Çocuğumuz için istenen liste de yok yok. Bunların bir çoğu ilk okul 1. Sınıf için gereksiz şeyler. Devletimizin belirlediği bir müfredat var zaten. Bu nasıl bir liste? Üstelik bir de Bursa’dan bir kitapevi ile anlaşılmış. Bize Bursa BKM ile anlaşıldığı söylendi. İnegöl’de ki veliler niye Bursa’ya kırtasiye alışverişine gönderiliyor. Böyle bir şey olur mu? Milli Eğitim Bakanlığını göreve davet ediyorum. Bu soygun düzenine mutlaka bir son verilmeli.” diye konuştu.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ