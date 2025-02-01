Olay saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Topuz sokakta bulanan evde meydana geldi. Ahıska Türkleri Murat(34) ve Elzana Sayfat(30) çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen bebeğini, anne kucağına alıp emzirmeye başladı. Anne kucağındaki bebeği emzirirken uykuya daldı. Kısa süre sonra uyanan kadın, bebeğinin hareketsiz olduğunu görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri kalbi duran bebeğe kalp masajı yapmaya başladılar. Bebek, kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yoğun müdahalesine rağmen hayatını kaybeden bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.