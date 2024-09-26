Molla Gürani Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi İstanbul adresi bulunan bir işletmeye ait sosyal medyada hesabında İnegöl’de çoban arandığına dair bir video yayınlandı. Videoda Türk bayraklarının önünde duran yabancı uyruklu bir vatandaş, “Bursa İnegöl’de hayvan bakım işi. 250 koyun, sabah 06.00’da öğlen güdüm. Öğlen eve gelip dinleniyor. Akşam 18.00’de yeniden güdüme gidiyor. 20.00’de geliyor. Yatma yemek var. Maaş 35 bin TL. Eğer sizde bu işte bizimle çalışmak isterseniz profilimizde numaradan bize ulaşabilir ya da ofisimize gelip yüz yüze görüşme yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Yabancılara iş bulma etiketiyle sayfada bir çok eleman ilanın olduğu dikkat çekerken, yayınlanan videonun altına vatandaşlar, daha önce bu tür iş ilanlarında dolandırıcılık yaşandığı iddia ederek dikkatli olunması çağrısında bulundular.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ