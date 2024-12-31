Türkiye’nin en önemli mobilya üretim üslerinden biri olan İnegöl’de son aylarda yaşanan şoför ve büyük araç tamirhane eksikliği had safhaya ulaştı.

MİLYONLUK ARAÇLAR YATIYOR

Lojistik sektöründe artan iş hacmine ayak uydurmak için araç filolarını güçlendiren nakliye firmaları hesapta olmayan sorunlarla karşılaşmaya başladı. Kamyon ve TIR’larına şoför bulmakta zorlanan firmalar, milyonluk araçlarını kullanamaz hale geldiler.

Benzer bir sorun ise okul ve fabrika servisi çeken firmalarda yaşanıyor. Her geçen gün açılan yeni fabrikalar nedeniyle servis araçlarını çoğaltan firmalar, şoför bulmakta güçlük çekiyorlar. Yine okul servislerinde de benzer sorunların ortaya çıkmasının ardından ilçe genelinde radyo, gazete ve sosyal medya sayfalarından ilan yayınlanmaya başladı.

50 BİN TL’YE ŞOFÖR BULAMIYORUM

İlçede lojistik sektöründe faaliyet gösteren Konak Nakliyat firmasının yetkililerinden Murat Ünver, yaşadıkları sorunu gazetemize anlattı. Çanakkale, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz tarafına taşımacılık yaptıklarını anlatan Ünver, “Maalesef sektörümüzde ciddi anlamda şoför sorunu yaşanıyor. Bir şoförün maliyeti bize aylık 50-60 bin TL. Ben 40-50 bin TL maaşla çalıştıracak şoför bulamıyorum. Sektörümüzde birçok arkadaşımız aynı sorunu yaşıyor. Uzun yol şoförleri dışında şehir içinde faaliyet gösteren servis taşımacılığı yapan arkadaşlarda benzer sorunlardan şikayetçi. İş var, araç var ama çalışacak şoför yok” dedi.

TAMİRHANE SORUNU GİT GİDE BÜYÜYOR

Murat Ünver ayrıca İnegöl’de kamyon ve TIR gibi büyük araçların bakım, onarım ve tamirinin yapıldığı merkezlerin kalmadığını da belirterek, “Yüzlerce araç sürücüsü tamir, bakım ve onarım işlerini bugüne kadar iki yere yaptırıyordu. Bunlardan biri Suriye uyruklu bir usta. Öğrendiğimiz kadarıyla ülkesine dönme kararı almış. İl olacak bir şehirde sadece bir usta kalacak. Bu ciddi bir problem. Buna acilen çözüm bulunması gerekiyor. Şu an bile tamir için günlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Bu sorun yarın daha da büyüyecek” dedi.

MİLLİ EĞİTİMİ GÖREVE DAVET EDİYORUM

2025-2026 eğitim öğretim sezonu için şimdiden meslek liselerinde planlama yapılması gerektiğini söyleyen Ünver, “İlçemiz tüm zenginliklerine rağmen bazı alanlarda çok geride kaldı. Özellikle büyük araçların tamiri noktasında yeni ustaların yetiştirilmesi gerekiyor. Milli Eğitim Müdürlüğünden ricamız, yeni eğitim öğretim yılında Meslek Liselerimizde eksik olan alanlarımızı güçlendirmesi ve yeni bölümler açmasıdır” diye konuştu.