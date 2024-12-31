Bursaspor üyelik giriş bedeli ile üye aidatlarını güncelledi. Yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"İdari ve Mali Genel Kurul tarihi ve 2025 yılı aidatları hakkında;

Bilindiği üzere, 7405 Sayılı "Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu"nun yürürlüğe girmesi akabinde; Spor Kulüpleri, yasaya uyum süreçlerini tamamlamıştır.

Bu kapsamda, Kulübümüz de futbol sezonunu kapsayan "Özel Hesap Dönemi"ne (1 Haziran - 31 Mayıs mali takvimine) geçmiş bulunmaktadır.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde; hali hazırda yasa ve ikincil mevzuatlara uygun olan tüzüğümüzdeki geçiş dönemi mali hükümleri ve bakanlık talimatı, Ocak-Mayıs aylarındaki 5 aylık kısıt hesap dönemi için uygulanacak olup; İdari ve Mali Genel Kurulumuz Mayıs 2025'te yeni hesap dönemine göre gerçekleştirilecektir.

Tüzüğümüzün 11. Maddesi uyarınca; 2025 yılında giriş aidatı 2.500 ₺ , yıllık aidat tutarı ise 1.000 ₺ olarak Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenmiştir.

Oy hakkına sahip olan Genel Kurul Üyelerimizin, Mayıs ayındaki İdari ve Mali Genel Kurul'da oy kullanabilmeleri için 30 Nisan 2025'e kadar aidatını ödemesi gerekmektedir.

2023-2024 yıllarından kalan "2 dönem ödenmemiş borcu olanlar"; borçlu oldukları üçüncü aidat dönemi içerisinde (1 Ocak - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında) , geciken 2 aidatı da güncel rakam üzerinden 2025 aidatı ile birlikte 3.000 ₺ olarak kapatmadıkları takdirde üyelikleri son bulacaktır.

Yeni üye adayları başvuruda yıllık aidat dahil 3.500 ₺ ; birikmiş aidat borcunu ödemediği için üyeliği sona ermiş olanlar ise, tüzüğümüz gereği geçmiş borçlarına mahsuben 3 dönemlik güncel aidat tutarı ilavesiyle (3.000 ₺ borç kapatma dahil) toplam 6.500 ₺ ödeyerek yeniden üyelik başvurusunda bulunabileceklerdir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur."