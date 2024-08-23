Beraberinde AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte İnegöl’de yayın yapın yazılı ve görsel medya mensupları ile bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, nakliye firmalarının taşınmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

NAKLİYECİLER SİTESİ NEREYE YAPILACAK?

Başkan Taban yaptığı açıklamada , “Şehrimizde faaliyet yürüten nakliye firmalarını planlama çalışmalarımızla uygun alanlara taşıyarak merkezi trafik yoğunluğunu azaltmayı planlıyoruz. İlgili tüm taraflarla birçok istişarede bulunduk. Yeni Hayvan pazaryeri bölgesinde yeni nakliyeciler sitemizi yapacağız” dedi.

HANGİ NAKLİYECİLER TAŞINACAK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni nakliyeciler sitesine ilişkin verdiği bilgilendirmelerde şehir dışına çıkarılması beklenen firmalara yönelikte ipuçları verdi. Başkan Taban, “Yeni nakliyeciler sitemiz 60 işyerinden oluşacak. Özellikle yaşam alanlarının içerisinde kalan nakliye firmaları ile şehirde trafiğe neden olan firmaların bu bölgeye taşınması sağlanacak” dedi.

TIR GİRİŞLERİ BİTİYOR

Yeni nakliyeciler sitesinin tamamlanmasının arsından mobilya sanayisinde ürünlerin küçük araçlarla alınacağını söyleyen Başkan Taban, “Nakliyeciler Sitesi tamamlandığında ürünler işyerinden küçük araçlarla alınacak. Nakliyeciler sitesinde TIR’lara yükleme olacak. TIR’ların trafiğe zarar vermesini engellemiş olacağız” dedi.