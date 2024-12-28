



Edinilen bilgiye göre İnegöl Yenişehir yolu üzeri Özdilek kavşağı mevkiinde bir sitede iddiaya göre boşanma aşamasındaki karı-koca arasında tartışma çıktı. Tartışmaya iki tarafında aileleri girince tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim K. (51) silahla bacağından yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise olayın ardından otomobille kaçtı.

Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT