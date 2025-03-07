

Olay 28 Şubat saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Şüpheli Behiye Ebru İ.(50), herkesi şaşırtan hırsızlık planını hayata geçirdi. Yeni mahalledeki evinden çıkan şüpheli kadın, özel halk otobüsüne bindi. Dolmuş kartının olmadığını söyleyerek başka bir müşterinin kartını kullanıp ödemeyi yapan kadın, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi'nin orada indi. Hastanenin içindeki mescide giren kadın, yanında getirdiği çarşafı giyerek kimliğini gizleyip çıktı.

Kadın yine aynı yöntemle bindiği özel halk otobüsüyle kendi ikametinde 500 metre yakındaki ablası Handan D.'nin ikametine gitti. Ablasının evinde olmadığını öğrenen şüpheli, daha önceden takip ettiği ablasının ev anahtarını koyduğu ayakkabılıktaki anahtarı alıp açtığı kapıdan rahatlıkla eve girdi. Eve giren şüpheli, yatak odasında gizli olan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını aldı. Şahıs, kapıyı kapatıp anahtarı ise aldığı yere koyup sakince siteden çıkarak uzaklaştı. Otobüse binip yine İnegöl Devlet Hastanesine giden kadın, mescitte üzerini değiştirip çıktı. Yine aynı şekilde otobüse binen kadın evine gitti.

50 KAMERA İNCELENDİ

Olayın ardından mağdur olan kadın, polis karakoluna giderek şikayette bulundu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattılar. Ekipler dedektif gibi iz sürdüler. 50 noktada kamera incelemesi yapan ekipler, hırsızlık şüphelisini tespit edip evinde yakaladılar. Büyük planla ablasının evinden çaldığı 1 milyon değerindeki ziynet eşyaları ve altınların bulunması için de çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan kadın, suçunu itiraf etmezken sorgulaması sürüyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ