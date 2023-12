İnegöl Belediyesi’nde Başkan Alper Taban’ın göreve gelmesinin ardından başlayan dijital değişim ve dönüşüm, tüm birimlerde köklü değişiklikleri de beraberinde getirdi. Teknolojinin faydalarını hizmet ile birleştiren İnegöl Belediyesi, en iyi hizmeti sunmanın yanında tasarruf sağlayıcı adımlarla vatandaşın vergilerinden oluşan bütçesini daha fazla hizmete dönüştürmeyi başardı.

HAFTALIK 6 BİN LİTRE YAKIT TASARRUFU

Belediye Başkanı Alper Taban, dijital değişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında 2020 yılında hayata geçirilen Akıllı Rota Optimizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göreve geldikleri andan itibaren temizlik ve tasarruf konusuna ayrı bir ehemmiyet gösterdiklerini ifade eden Başkan Taban, “Daha yaşanabilir ve temiz bir İnegöl için hizmetlerimizi teknoloji ile birleştirerek verimliliği arttırmayı hedefledik. Bu düşünceden hareketle teknolojiyi temizlik alanında kullanarak hem kabiliyetimizi arttırdık hem de ciddi bir tasarruf sağladık. 2020 yılında Akıllı Rota Optimizasyonu sistemini hayata geçirdik. Bu sistem sayesinde şehirde tüm konteynırları daha kolay takip etmeye başladık. Aynı zamanda temizlik araçlarının güzergahları da revize edilerek ciddi bir mesafe avantajı elde edildi. İnegöl’ümüzün hem daha hızlı temizlenmesini hem de tasarruf sağlayan Akıllı Rota Optimizasyonu uygulamamız ile bugün haftalık 6000 litre yakıt tasarrufu sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

TASARRUF, HİZMETİ BERABERİNDE GETİRDİ

Başkan Taban, amaçlarının kar etmek değil hizmet üretmek olduğuna da vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu: “Belediyeler hizmet üretmekle mükellef. Bizim de amacımız kar sağlamak değil, sahip olduğumuz bütçemizle daha fazla hizmet üretmek. Tasarruf sağlayan her çalışma, vatandaşımız için üretilmiş yeni bir hizmet demek. Attığımız her adımda bu bilinçle hareket ediyoruz. Neticede dönemimiz başından bu yana yapılanları ve beyannamemizin gerçekleşme oranını göz önüne alırsak, ne kadar doğru bir yol izlediğimiz de ortada. 2019 seçimleri öncesi vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin büyük bölümünü tuttuk. Beyanlarımızın yüzde 84’ünü gerçekleştirdik. Önümüzde dönemin bitmesine 3,5 ay gibi bir süre var. Tamamlanmak üzere olan projelerimizle bu oran daha da artacak. Bu sözleri yerine getirmedeki maharetlerimizden biri de bütçeyi doğru kullanmamız. Akıllı Rota Optimizasyonu uygulamasında olduğu gibi her tasarruf hamlesi hizmete dönüştü. Gerçekleşen bütçe yatırım oranlarımıza bakıldığında, 2019 yılında bütçemizin yüzde 44,31’i hizmete dönüştü. 2020 yılında bu rakam yüzde 40,30 olarak gerçekleşti. 2021 yılında yüzde 56,17’ya ulaşan oran, 2022 yılında rekor seviyeyle 66,32 ile gerçekleşti. Her yıl yaşanan artış, tasarruflar neticesinde yapılan hizmet yatırımlarıdır”