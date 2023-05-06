Ticaretin kalbi olan İnegöl'de nüfus ve işlem hacminin artmasıyla beraber Noter'lerin sayısı da artıyor. Tapu Devri işlemlerinin de Noterlerde yapılması kararının ardından İnegöl'de aynı anda 3 noter daha açıldı. 6 olan Noter sayısı 9'a ulaştı.

1 Ocak’dan itibaren noterlerden tapu devri yapılabilme imkanı başlayacaktı. Ancak yeni karara göre düzenleme 1 Temmuz 2023’e ertelendi.

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde yaşanan yoğunluğu azaltma amaçlı yapılan düzenleme 28 Haziran 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. 1 Ocak 2023 itibariyle noterlerin gayrimenkul satış sözleşmelerini düzenlemek konusunda yetkilendirilmesi bekleniyordu.

Ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından da yapılmasına imkan sağlayan düzenlemenin uygulama tarihi 1 Temmuz 2023’e ertelendi.

“1512 Sayılı Noterlik Kanunu’nun 60’ıncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (3) Numaralı Bendi ile 61/A Maddesinde Öngörülen Bilişim Sisteminin Kurulmasına İlişkin Olarak Anılan Kanunun Geçici 21’inci Maddesinde Yer Alan Sürenin 1 Temmuz 2023 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazate’de yayımlandı.

NOTERLER BİR ANDA ARTTI

Yaşanan işlem artışı ve Tapu devrinin uygulanmasıyla yaşanacak yoğunluğu azaltmak için İnegöl'de bir anda 3 yeni Noter açıldı. İnegöl'de aynı anda 3 noter daha açıldı. 6 olan Noter sayısı 9'a ulaştı.

MURAT ERDOĞAN