Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen olayda balkona atılan maddenin patlaması sonucu, bir kişi yaralandı.

Olay Kemalpaşa mahallesi Cihan sokakta bulunan apartmanın 3. Katında meydana geldi. Adem P.(33) sigara içmek için balkona çıktı. Adem P., balkonuna atılan maddeyi eline almak istediği sırada patladı. Patlayıcı maddeden çıkan alevler, gencin elinden ve karnından yaralanmasına neden oldu. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayın şüphelisini arıyor.