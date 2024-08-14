Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince yakalanan baltalı saldırgan tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcılık kararıyla eşini darp eden Ş.A.(54)'nın yakalanması için talimat verdi. Ekipler Yeni mahalle Sude sokaktaki şahsın evine gittiler. Kapıyı açmayan şahıs, elindeki baltayla sağa sola saldırdı. Polis ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu şahıs teslim oldu. Saldırgan ekiplerce gözaltına alındı.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT