Urgancılar ailesi tarafından İnegöl’e kazandırılan Caminin kuruluşundan bu yana cami derneğinde görev yapmış başkan ve yöneticiler arasında vefat etmiş isimleri anmak üzere örnek bir organizasyon yapılmasına karar verildi.

Urgancılar Cami Derneği Başkanı Mehmet Baştürk, “Derneğimizin kuruluşunun 40. yılı anısına kuruluşundan bu bugüne kadar görev almış ve maddi manevi katkı sağlamış isimler yer alıyor. Bu isimlerden bazıları hakkın rahmetine kavuştu. Aziz ruhlarına hitaben Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim Tilaveti yapmaya karar verdik” dedi.

22 Ocak Perşembe günü (bu akşam) gerçekleştirilecek olan organizasyon Yatsı namazının ardından gerçekleştirilecek. Urgancılar Cami Derneği’nin kuruluşunun 40. yılında vefat eden Nusrettin Baykan, Yaşar Seçgin, Sebahattin Baştürk, Yusuf Şen, Bekir Güldüren, Beytullah Güldüren, Ahmet Tayyar, Hamdi Çağır, Yusuf Şahin, Bayram Uçar ve Mevlüt Çelep’in anısına mevlit okutulacak.