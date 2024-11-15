Kaza İnegöl-Domaniç yolu üzerinde meydana geldi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinden Bursa'nın İnegöl ilçesine seyir halinde olan Sürücü Mahmut K. (59) yönetimindeki 34 DDA 53 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Sürücü Sertan Oruç(35) yönetimindeki 43 US 163 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan yolcular Ülker K.(58), Fadime K.(36), Beyza K.(17), İsmail K.(35) ve Yağmur K.(12) yaralandı.

Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 6 yaralı da kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.