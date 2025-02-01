Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çift, 18 gün sonra hayatlarını kaybettiler.

18 Ocak 2025 tarihinde Yaşar Cengiz(59) akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eşinin duruma üzülen Nursel Cengiz(56) de Acil Serviste beklerken bir anda kalp krizi geçirdi. Doktorla çifte aynı anda müdahale ettiler. Çift, ilk tedavinin ardından yoğun bakıma alındılar. Tedavileri süren çiftten Yaşar Cengiz, geçtiğimi Perşembe gecesi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşar Cengiz'in cenazesi Turgutalp camiinde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığına defnedildi.

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Eşinin ölümünden 1 gün sonra Cuma günü Nursel Cengiz de yaşam savaşını kaybetti. Kadının cenazesi bugün Turgutalp camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından eşinin mezarının yanına defnedildi.

Eşlerin üst üste yaşamını yitirmesi yakınlarına ve ailesine büyük üzüntü yaşattı.