Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Yaralı çocuğun yardımına yoldan geçen vatandaşlar yetişti.

Kaza Yunus Emre Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü İsmail Y. Yönetimindeki 16 Y 1293 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan 8 yaşındaki Umut K. 'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE