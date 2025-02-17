İnegöl’de hizmet vermeye başlayan T-GAZ eleştirilerin hedefi olmaya başladı. Aynı abone numarasından hizmet verilmeye devam edilmesine karşılık otomatik ödeme talimatları geçersiz sayılan yüzlerce abone sürprizle karşılaşmaya başladı.

Hasta ve bebeklerin olduğu evlerde aniden yaşanan doğalgaz kesintileri nedeniyle öfkelenen vatandaşlar soluğu T-GAZ İnegöl merkezinde almaya başladılar.

T-GAZ yetkililerine öfkelenen vatandaşlar zaman zaman çalışanlarla sözlü tartışmalar yaşamaya başladı. Bazı vatandaşlar şirket devri sonrası kendilerine iletilen mesajda otomatik ödemelerde sorun yaşanmayacağına yönelik bilgilendirmeler yapıldığını iddia ederek, buna rağmen gaz kesinti yapılmasının haksız olduğunu savundular.

Gazetemizi arayan vatandaşlar ise, “Evimde yatalak hastam ve bebeğim var. Ben yıllardır ödememi otomatik ödemeyle yaptım. Kimse bana otomatik ödememi yenilemem konusunda uyarı yapmadı. Birden doğalgazımızı kestiler. Hastası ve bebeği olan bir aileye bu yapılır mı? Bu nasıl bir uygulama. Yaşadığımız bu mağduriyetin hesabını biz kime soracağız” diye konuştu.

Bu arada mağduriyetin T-GAZ’ın anlaşması olmayan bankalardan kaynaklandığı öğrenildi. T-GAZ’ın anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla otomatik ödeme yapan abonelerde kesintilerin yaşanmadığı, anlaşma yapılmayan bankalardan daha önce ödeme yapan abonelerde sorunların olduğu tespit edildi.