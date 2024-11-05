İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği DOSTUM Kupası Oryantiring Yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl Türkiye Oryantiring Federasyonu faaliyet takviminde de yer alan ve ülke puanına etki edecek olan yarışlar; İnegöl'de 8, 9, 10 Kasım'da yapılacak.

15 ŞEHİRDEN 450 SPORCU KATILACAK

3 gün boyunca 3 farklı noktada yapılacak yarışmalarda İnegöl ile birlikte; İzmir, Samsun, Balıkesir, Bursa, Manisa, İstanbul, Düzce, Kocaeli, Ankara, Kütahya, Eskişehir, Muğla, Mersin ve Ordu’dan gelecek 40 farklı kulüpten 450 sporcu kıyasıya mücadele edecek.

YARIŞMA BÖLGELERİ

8 Kasım Cuma günü startı verilecek olan DOSTUM Kupası Oryantiring Yarışları ilk gün müsabakaları TOKİ bölgesinde yapılacak. İkinci gün yarışları 9 Kasım Cumartesi günü Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM tesisleri ve bölgedeki ormanlık alanda gerçekleştirilecek.

10 Kasım Pazar günü ise finalde sporcular İnegöl merkezde yarışacak. Yeni Belediye Hizmet Binasının da bulunduğu Kent Meydanı ve Yaşam Alanı çevresinde yapılacak yarışlar sonrası ödül töreni ile DOSTUM Kupası Oryantiring Yarışları sona erecek.