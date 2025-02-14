

Olay İnegöl'ün merkezinde meydana geldi. Umut Ö.(30) eline aldığı dua kitaplarını gezerek satmaya başladı. İddiaya göre bu duruma sinirlenen bir şahıs, Umut Ö.'ye burada satış yapma diye tepki gösterdi. Şahıslar arasında tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, Umut Ö.'yü darp ederek yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahısları ayırdı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Darp eden şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ