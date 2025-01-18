Edinilen bilgiye göre Kozluca Bulvarı üzerinde bulunan düğün salonunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma düğün salonu dışına taştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakların kullanıldığı kavgayı ayırmak isteyen Cemal E. (50) kolundan bıçakla yaralandı. Kanlar içinde kalan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç