Hazırlanan parkurda engelli öğrenciler, sportif yeteneklerini sergileyerek izleyenlerden büyük alkış aldı. İnegöl protokolü de bu anlamlı etkinlikte engelli öğrencileri yalnız bırakmayarak, performanslarına madalyalarla ödül verdi.

Belirli gün ve haftalar kapsamında özel günlere yönelik düzenlediği farkındalık etkinlikleriyle dikkat çeken İnegöl Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde özel bir program gerçekleştirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla engelli bireylere yönelik Engelsiz Kalpler Parkur Yarışması düzenlendi. İnegöl Belediye Spor Salonunda yapılan yarışmada; İnegöl Belediyesi Eğitim Uygulama Okulu, İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi, Halk Eğitim Merkezi 23 Yaş Üstü Engelliler Kursu ve Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Okulu öğrencileri kıyasıya yarıştı.

32 ÖĞRENCİ KIYASIYA YARIŞTI

32 öğrencinin katıldığı yarışmada, hazırlanan parkurlarda engelli öğrenciler sportif yeteneklerini sergileme imkanı buldu. Yarışmaların yanı sıra programda; ikramlar, maskotlar, öğrencilere hediyeler ve çeşitli eğlenceler de yer aldı. Bu yıl “Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için engelli kişilerin liderliğini güçlendirmek” temasıyla kutlanan Engelliler Günü, bu programla İnegöl’de büyük bir coşkuyla kutlanmış oldu. Yarışmada parkurlara geçilmeden önce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü anısına Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte pasta kesimi de yapıldı.

ENGELLİ BİREYLERİMİZİN HER GÜN YANINDAYIZ

Burada günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bildiğiniz gibi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor. Biz de özellikle sadece bir gün değil, her gün engellilerimizin yanında olmak, onların dertlerine çözüm üretmek noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada devletimizin de ortaya koyduğu çok kıymetli çalışmalar var. Şehrimizde Kaymakamlığımızın, Belediyemizin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, İlçe Spor Müdürlüğümüzün ve tüm paydaşlarımızın katkı ve çalışmalarıyla, velilerimizin, okullarımızın ve öğretmenlerimizin destekleriyle dolu dolu işler yapılmaya çalışılıyor. Bizler tüm bireylerimizin bu şehirde huzurlu ve mutlu yaşamasını arzu ediyoruz” dedi.

ASIL ENGEL ZİHİNLERDEDİR

Kaymakam Eren Arslan ise “Bugün burası bir çiçek bahçesi gibi olmuş. Toplumumuzda da kurumlarımızda da bugün 3 Aralık’ta engelliler günü kutlanıyor ancak bugün dışında da özel bireylerimize çok özel davranılıyor. Şunu çok iyi biliyoruz ki asıl engel zihinlerdedir. Kalplerde, sevgide engel yoktur. O yüzde biz birbirimizi sevdiğimizde, birbirimizi anladığımızda birbirimizin farklılıklarına saygı duyduğumuzda ve birbirimizi kucakladığımızda hiçbir engel kalmayacaktır. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün de kutlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.