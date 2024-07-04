Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen olayda strafor doğrama makinesine kolunu sıkıştıran işçi yaralandı.

Olay saat 09.30 sıralarında İnegöl'ün Çeltikçi mahallesinde faaliyet gösteren strafor imalathanesinde meydana geldi. İşyerinde çalışan genç işçi, strafor parçalama makinesine sağ elini kaptırdı. Elinden başlayıp omzuna kadar makine içine çekilen işçinin imdadına arkadaşları yetişti. Kolu makinede sıkışan işçinin kurtarılması için olay yerine 112 ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genci kurtarmak için titiz çalışma başlattı. Genç, 2 saat süren çalışma sonucu makinenin parçasıyla birlikte kurtarıldı. Acılar içinde kalan genç Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: SEHER YAŞA