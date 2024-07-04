Eğitim-öğretim sürecinde LGS eğitim destek programıyla öğrencilerin ve ebeveynlerinin yüzünü güldüren Küçükçekmece Belediyesi, tercih döneminde de onları yalnız bırakmıyor.

Liselere Giriş Sınavı sonrası tercih yapacak öğrenciler için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlatan Küçükçekmece Belediyesi, uzman rehber öğretmenler eşliğinde, Cennet, Kanarya, Halkalı, Mehmet Akif ve Sefaköy Bilgievlerinde, 17 Temmuz’a dek ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti verecek.

17 Temmuz’a dek devam edecek

Ücretsiz tercih danışmanlığı noktalarında öğrencilere; tercih işlemlerinin nereden ve nasıl yapılabileceği, okul seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve proje okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri hakkında bilgiler veriliyor.

Tercihlerin süreci iyi bilen uzmanlarla yapılması gerektiğini ifade eden Kanarya Bilgi Evi Rehber Öğretmeni Serpil Kara, “Hem ebeveyn hem öğrenciler için oldukça stresli olan LGS sürecinde onların yanında olmaya özen gösteriyoruz. Danışmanlık hizmetimiz 17 Temmuz’a kadar devam etmektedir. Randevu alarak, bize ulaşabilirler” dedi.

Öğrenciler ve ebeveynler hizmetten memnun

Kanarya Bilgi Evi’nden LGS eğitim desteği alan Serkan Bişkin, “Kanarya Mahallesi’nde ikamet ediyorum. LGS eğitim programına yazıldığımda bize, LGS kaynak kitapları ve yaprak testlerden oluşan bir eğitim çantası hediye edildi. Eğitim sürecinde teknolojik imkânları sağlayan sınıflarda eğitim aldık. Şimdi de tercih yapmak için annemle buraya geldim. Bu süreçte her zaman yanımızda olan öğretmenlerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Oğlunun LGS sürecinde Küçükçekmece Belediyesi’nin ücretsiz eğitim desteğinden memnun kaldığını ifade eden Şükran Bişkin ise, “LGS süreci başladığında ne yapacağımızı bilmiyorduk. Dershane fiyatları ve eğitim masrafları oldukça zorlayıcıydı. Bilgi Evi’nde LGS eğitim desteğini duyunca hemen kayıt yaptırdık. Hem sınavdan önceki hem de sınavdan sonraki süreçte tercih işlemlerinde sürekli yanımızda oldular. Eğitimde de bizi yalnız bırakmayan Başkanımız Kemal Çebi’ye çok teşekkür ederim” dedi.

LGS öğrencileri, ücretsiz danışmanlık hizmetinden hafta içi 09.00-17.30 saatleri arasında, 444 4 360 numaralı telefondan randevu alarak, faydalanabilirler.