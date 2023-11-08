İsrail’in Filistin’e karşı gerçekleştirdiği saldırılar 33 gündür aralıksız şekilde devam ediyor. Her gün yüzlerce masumun hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de yaralandığı saldırılara dünya sessiz kalırken, İnegöl Belediyesi Filistin’e Dua Gecesi düzenleneceğini açıkladı.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

Konuyla alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Adeta soykırımın yapıldığı, insanlığın ölümünü izlediğimiz Filistin için dünya sessizliğini koruyor. Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimiz diplomatik tüm adımları atma noktasında çaba sarf ederken, bizler de masum insanların akan kan ve gözyaşına sessiz kalmamak adına Filistin’e Dua Gecesi tertip etme kararı aldık. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) hadisi şerifinde buyurduğu üzere; ‘Bir yanlış görürsen elinle düzeltmeye çalış, buna gücün yetmezse, dilinle düzelt, ona da gücün yetmezse kalbinle buğuz et.’ Hadis-i Şerif’inden yola çıkarak; 11 Kasım Cumartesi akşamı yatsı namazına müteakiben OSB Camimizde dilimizle ve kalbimizle buğuz etmek için, katil İsrail’i dualarımızla şikayet etmek için bir araya geleceğiz. Filistin’e Dua Gecesi adıyla düzenleyeceğimiz dua gecesine tüm ilçe halkımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

Başkan Taban düzenlenen programın içeriği hakkında bilgi vererek; “11 Kasım Cumartesi akşamı yatsı namazına müteakiben OSB camisinde yapılacak Filistin’e Dua Gecesinde Prof. Dr. Mehmet Emin Ay hocamız “Kudüs’ün İslam Dünyası İçin Önemi” konulu anlatımlarda bulunacak. Ayasofya Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer hocamız Kuran-ı Kerim tilavetleri ve duaları, Mevlidhan ve Kasidehan Mustafa Kaya da kasideleri ve mevlidi şerifi ile Filistin’e Dua Gecemizde sesimiz olacak” ifadelerine değindi.

Seher Yaşa